Z powodu koronawirusa zamknięto największe kina w Polsce

"Kina sieci Helios będą nieczynne od czwartku, 12 marca" – czytamy w oświadczeniu. "O możliwości dokonywania zwrotów w kolejnych dniach poinformujemy już wkrótce. (…) Okoliczności są szczególne i mamy nadzieję, że przyjmiecie je ze zrozumieniem" – napisał zarząd kina Helios.

Również od czwartku do odwołania zamknięte jest Multikino i Cinema City.

ZOBACZ: Kina, teatry i muzea w Polsce zamknięte z powodu koronawirusa

"Zwrotu zakupionych biletów można dokonać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta" – informuje Cinema City.

Nie działają także największe kina w Warszawie. Luna nieczynna jest od czwartku do 25 marca. "Zwrotu biletów będzie można dokonywać w kasie kina 12 marca (w czwartek) lub po 25 marca" – napisano na stronie internetowej.

Do Novego Kina Wisła nie będziemy mogli pójść od czwartku do 22 marca, a kino – zgodnie z opublikowanym oświadczeniem – ma nas "informować na bieżąco o ewentualnym przedłużeniu tego okresu". Atlantic zaś oznajmia na stronie internetowej, że będzie zamknięte do 26 marca.

ZOBACZ: "Nie przychodźcie w niedzielę na msze święte". Apel do seniorów w Poznaniu

W tym samym terminie odwołane są seanse w kinie Muranów, a "wszystkie pokazy i wydarzenia specjalne zaplanowane na ten czas zostaną w miarę możliwości przeniesione na przyszłość". Zamknięta do 26 marca jest także Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki.

WIDEO - "Gest prezydenta Dudy, to powtórzenie gestu poseł Lichockiej" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP