Trump poinformował o zawieszeniu przyjazdów z Europy do USA

W wystąpieniu Trump ocenił, że USA radzi sobie lepiej niż Europa w zwalczaniu koronawirusa.

- Unia Europejska nie podjęła takich samych środków ostrożności i ograniczeń podróży z Chin i innych zapalnych miejsc - mówił. W rezultacie - kontynuował - "znaczna część" ognisk koronawirusa w USA rozpoczęła się od podróżujących z Europy.

"Takie same działania z Europą"

W ocenie Trumpa Stany Zjednoczone podjęły dobry krok wprowadzając zakaz wjazdu z Chin do USA.

- Teraz musimy podjąć takie same działania z Europą - stwierdził. Zakaz przyjazdów z Europy nazwał "mocnym, ale koniecznym krokiem".

Przywódca Stanów Zjednoczonych wezwał Amerykanów do unikania podróży. Ludzie w podeszłym wieku muszą być "bardzo ostrożni" - dodał. Zaapelował do obiektów ochrony zdrowia o odwołanie wizyt, które nie mają celu medycznego.

- Dla zdecydowanej większości Amerykanów ryzyko jest bardzo, bardzo niskie - uspokajał w swoim 11-minutowym orędziu Trump.

Trump zapewniał też, że "to nie jest kryzys finansowy", lecz "chwila, którą pokonamy jako kraj i jako świat". Zapowiedział działania, mające stymulować gospodarkę w czasie pandemii.

- Wszyscy jesteśmy w tym razem. Musimy odłożyć na bok politykę, zaprzestać partyjniactwa i zjednoczyć się jako kraj, jako jedna rodzina - wzywał.

Jest to najpoważniejszy krok władz USA

Ogłoszone przez prezydenta środki to najpoważniejszy jak do tej pory krok władz USA w zwalczaniu pandemii - zauważają amerykańskie media. Ograniczenie podróży obejmuje Polskę.

Zakaz przyjazdu do USA z Europy nie dotyczy osób, dla których Stany Zjednoczone to miejsce stałego pobytu oraz najbliższych członków rodzin obywateli USA - poinformował amerykański departament bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zakaz - jak sprecyzował resort - dotyczyć będzie większości osób bez paszportu USA, którzy byli w strefie Schengen w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Może być określana jako pandemia

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył w środę na konferencji prasowej w Genewie, że sytuacja w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa może być już określana jako pandemia.

The @WHO is now characterizing the outbreak of the COVID-19 #coronavirus as a pandemic, Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said in a news conference https://t.co/aXSpeft1zK pic.twitter.com/yMHvJ0rWBY