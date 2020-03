Miliarder rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich. "Wycofuję się, aby pokonać Trumpa"

Bloomberg ogłosił swoją rezygnację po ogłoszeniu niekorzystnych dla niego wyników tzw. Superwtorku, tj. prawyborów Partii Demokratycznej przeprowadzonych jednego dnia w kilkunastu stanach. Mimo wydania ponad pół miliarda dolarów na kampanię nie udało mu się wygrać w żadnym z nich.

"Wycofuję się aby wygrać z Trumpem"



"Nie ma już realnej drogi do nominacji" - stwierdził Bloomberg w oświadczeniu. "Trzy miesiące temu zgłosiłem swoją kandydaturę, aby pokonać (urzędującego prezydenta USA, Republikanina - red.) Donalda Trumpa. Dziś wycofuję się z wyścigu z tego samego powodu: aby pokonać Donalda Trumpa. Stało się dla mnie jasne, że dalsze ubieganie się przeze mnie o nominację utrudniłoby (Partii Demokratycznej - red.) osiągnięcie tego celu" - napisał.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden . pic.twitter.com/cNJDIQHS75



Bloomberg podkreślił swoje poparcie dla Bidena, którego nazwał swoim sprzymierzeńcem w umiarkowanym skrzydle Partii Demokratycznej i najlepszym kandydatem do pokonania Trumpa. "Znam Joe od bardzo dawna. Znam jego przyzwoitość, uczciwość i zaangażowanie w sprawy tak ważne dla naszego kraju. Będę pracował, aby został kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych" - zadeklarował. Nie ujawnił, czy wesprze go finansowo w kampanii.

"Oszczędziłby miliard dolarów"



Na rezygnację Bloomberga zareagował sam Trump, który na Twitterze napisał: "Mogłem mu powiedzieć dawno temu, żeby się wycofał, oszczędziłby miliard dolarów. Teraz zainwestuje swoje pieniądze w kampanię Joe Śpiocha, aby uratować twarz. To nie zadziała!".

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work!