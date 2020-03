Kongresmen w kwarantannie przez koronawirusa. Wcześniej był w samolocie z Trumpem

"Kongresmen Gaetz został dziś poinformowany, że 11 dni temu skontaktował się z uczestnikiem CPAC (konferencja polityczna, w której udział biorą konserwatywni aktywiści- red.), który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19" - podano na Twitterze kongresmena.

Uczestnik konferencji "nie miał kontaktu z prezydentem lub wiceprezydentem i nie uczestniczył w wydarzeniach w główne hali" - zapewnia CPAC w oświadczeniu. Zakażony odbywa obecnie kwarantannę w stanie New Jersey.

Wkrótce dostanie wyniki

Wskazano, że chociaż Gaetz nie doświadcza objawów, otrzymał dziś testy i wkrótce dostanie wyniki. "Zgodnie ze zwykłymi zaleceniami lekarza dotyczącymi ostrożności pozostanie on sam poddany kwarantannie na okres dwóch tygodni" - dodano.

Gaetz was on Air Force One with Trump roughly an hour ago. https://t.co/eKM1jBjs5u