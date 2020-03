Kosiniak-Kamysz: święte są życie i zdrowie Polaków, a nie termin wyborów

"Mamy 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w czwartek rano. W sumie w naszym kraju mamy 44 przypadki zachorowań.

Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), czterech osób z w woj. lubelskiego (Lublin), 3 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław, Oleśnica), 3 osób z woj. śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, Zawiercie) i jednej osoby z woj. łódzkiego (Łódź).

"Im więcej będzie testów, tym więcej zachorowań"

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "im będzie więcej testów, tym więcej zachorowań".

- Spójrzmy na grupy ryzyka - to osoby starsze, osoby starsze przewlekle chorych i osoby z obniżoną odpornością - mówił, apelując szczególnie do seniorów, by prosili bliskich o zrobienie zakupów i powstrzymały się od wychodzenia z domu.

Poruszono również temat wypłacania zasiłków dla rodziców dzieci zostających w domu.

Rodzice, którzy muszą zająć się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach są zawieszone, mogą wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Aby go otrzymać wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka).

"9-latka, tak samo jak 8-latka nie zostawi się samego w domu"

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "granica wiekowa została postawiona źle".

- Dlaczego zasiłek ma być przyznawany dla rodziców 8, a nie 9-latków? Powinna być postawiona granica 15-ego roku życia. 9-latka, tak samo jak 8-latka nie zostawi się samego w domu. (...) Pomagamy, jako opozycja głosujemy, nie zgłaszamy poprawek w Senacie. (...) Minister finansów musi liczyć te koszty zasiłku, nie wymagajmy tego od opozycji - podkreślił.

Zwrócił uwagę na rodziców samozatrudnionych oraz na umowach zleceniach.

- One wzrosły ostatnio o około 200 tys. Musi być wsparcie państwa. Jeśli rodzice zawieszają swoją działalność, powinni dostać przynajmniej minimalne wynagrodzenie. (...) Taksówkarze, fryzjerzy, różnego rodzaje usługi mówią - proszę pana, w tym miesiącu nie zarobimy na ZUS. Dobrowolny ZUS jest podstawą wprowadzenia - mówił kandydat na prezydenta.

"Niektóre decyzje podejmowałbym szybciej"

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "niektóre decyzje podejmowałby szybciej, niż minister Szumowski".

- Wcześniej mówiłem o kontroli samochodów, autokarów wracających z Włoch - dodał.

Podkreślił również, że brakuje sprzętu ochronnego.

Pytany o to, czy msze święte powinny być zawieszone, odpowiedział, że ważna jest rozmowa z episkopatem, z innymi wyznaniami.

- To wrażliwa kwestia, ale w Słowacji podjęto decyzję o zawieszeniu mszy, chociaż nie ma tam tak wielu przypadków jak we Włoszech (...) Potrzebna jest rozmowa, współdziałanie rządu i kościołów, przede wszystkim kościoła katolickiego.Telewizja, radio internet - niech więcej mszy będzie transmitowanych. Może niech każda stacja, nawet komercyjna, udostępni mszę świętą - powiedział gość "Graffiti".

