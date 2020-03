Zamknięta w mieszkaniu ze zwłokami męża. Czekała na wynik testu na koronawirusa

Para z północnych Włoch została poddana kwarantannie w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Mężczyzna zmarł w poniedziałek. Zgodnie z protokołem bezpieczeństwa, w związku z panującą epidemią, nikt nie może się do niego zbliżać. W ten sposób kobieta została "zamknięta" ze zwłokami na 48 godzin. Media podają, że wdowa miała płakać na balkonie i wzywać pomoc.

Sytuacja miała miejsce w Borghetto Santo Spirito w północno-zachodnich Włoszech. Kobieta wezwała pogotowie ratunkowe do męża, który gorzej się poczuł. Mężczyzna zmarł. Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa do ciała nieżyjącego mężczyzny nie można się zbliżać przez dwie doby od śmierci jeżeli istnieje ryzyko, ze był zarażony koronawirusem.

"Nadal jest przy ciele"

W związku z kwarantanną wdowa nie mogła opuścić domu. Informacje te w rozmowie z CNN potwierdził burmistrz Giancarlo Canepa.

- Tak, to prawda, że ​​nadal jest przy ciele, którego nie będziemy mogli usunąć do środy - powiedział we wtorek burmistrz. - Niestety mamy protokół bezpieczeństwa, którego musimy przestrzegać - dodał.



Canepa poinformował, że mężczyzna odmówił przed śmiercią zabrania go do szpitala. Zdaniem burmistrza, "inaczej taka sytuacja nie miałaby miejsca".

Sąsiad małżeństwa powiedział lokalnemu portalowi ifv.it, że po śmierci męża widziano wdowę wołającą o pomoc z balkonu. Jak pisze portal, nikt nie mógł się jednak zbliżyć, by jej pomóc lub ją pocieszyć.

Kara do 206 euro

Na mocy obowiązującego od wtorku dekretu rządu w sprawie kroków w ramach walki z epidemią koronawirusa w całym kraju można przemieszczać się wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych pracą, zdrowiem lub innymi potrzebami, takimi, jak zrobienie zakupów. Za złamanie tych przepisów grozi kara do 206 euro.

Policja i karabinierzy zacieśnili kontrole na drogach i ulicach, a poddane im osoby muszą złożyć oświadczenie, zawierające wyjaśnienie powodu podjęcia podróży samochodem.

Dotychczasowy bilans koronawirusa we Włoszech to 631 zmarłych oraz ponad 10 tysięcy potwierdzonych przypadków zarażenia.

msl/hlk/ dailymail.co.uk, PAP