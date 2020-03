Polscy turyści objęci kwarantanną w hotelu na Cyprze Północnym

Ok. 50 polskich turystów jest poddanych kwarantannie w hotelu na Cyprze Północnym, po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u przebywającej tam turystki z Niemiec. - Wszyscy czują się dobrze i podchodzą do tej sytuacji ze zrozumieniem - powiedział przedstawiciel biura podróży.

- Sytuacja jest pod kontrolą. Hotel zapewnia im takie same warunki, jakie mieli w czasie swoich oficjalnych wakacji. Nikt nie ponosi dodatkowych opłat - powiedział Marcin Małysz, jeden z członków zarządu Exim Tours, biura turystycznego, w której wakacje w Tureckiej Republice Cypru Północnego (TRCP) wykupiła spora część objętych kwarantanną Polaków.



Małysz tłumaczy, że większość polskich turystów przyjechała na wyspę w zeszłym tygodniu, a długość ich pobytu miała być różna. Niektórzy mieli wyjechać już w środę.

"Nikt nie może ani wejść, ani wyjść z tego hotelu"



- Obecnie nikt nie może ani wejść, ani wyjść z tego hotelu. Jest tam zamknięty także pracujący dla nas przewodnik, więc żaden z Polaków nie ma problemu z komunikacją - wyjaśnił przedstawiciel Exim Tours, dodając, że biuro pomaga zarówno swoim klientom, jak i innym Polakom przebywającym w hotelu. - Nie znam wszystkich szczegółów, ale rozumiem, że niektórzy z nich wykupili swoje wycieczki w innych biurach albo są turystami indywidualnymi - wyjaśnił.



Wśród polskiej grupy znajdują się zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby samotne.

- Ze wszystkimi jesteśmy w stałym kontakcie przy pomocy SMS-ów. Jeśli ktoś potrzebuje lekarstw lub kończą mu się specyficzne środki medyczne, lekarze, którzy się nimi zajmują, natychmiast im je dostarczają - mówi Małysz.



Wśród polskich gości pięciogwiazdkowego hotelu Salamis Bay Conte, który znajduje się niedaleko Famagusty, jest para klientów biura agencyjnego Wakacje Na Maxa - Wakacje.pl z Krakowa. Właściciel biura Dariusz Odrzywołek potwierdził słowa Małysza.



- Kwarantanna przebiega sprawnie. Moi klienci są zaskoczeni, że aż tak sprawnie. Nie występują żadne problemy. Wszyscy rozumieją zaistniałą sytuację - powiedział Odrzywołek, który współpracuje z Exim.

"Polacy mogą poruszać się po całym hotelu"



Także źródła na Cyprze przekazały, że Polacy czują się dobrze, nie mają symptomów charakterystycznych dla Covid-19, ale dodaje jednocześnie, że nie zostali poddani żadnym testom.



- Z tego, co wiemy Polacy mogą poruszać się po całym hotelu, ale nie mogą wychodzić na zewnątrz. Gdyby komuś pogorszyło się samopoczucie mają to zgłosić na recepcji. Wtedy zostaną odizolowani i przetestowani - poinformowały źródła.



Dodały również, że wśród hotelowych gości Salamis Bay Conti znajduje się 30-osobowa grupa, która jest odizolowana od reszty w swoich pokojach, ale tak ścisłej kwarantannie nie poddano nikogo z grupy polskiej.

Biuro Exim poinformowało o objętych kwarantanną Polakach konsulat Polski znajdujący się na terytorium Republiki Cypryjskiej. Na Cyprze Północnym Polska nie ma żadnej placówki dyplomatycznej, ponieważ TRCP jest uznawana jedynie przez Turcję. Utrudnia to kontakty z administracją TRCP, którą rząd Republiki Cypryjskiej uważa za nielegalną.



Exim organizuje wycieczki z Polski do wielu ośrodków turystycznych na Cyprze, zarówno na południu jak i północy wyspy. Zwykle turyści, którzy wykupili wakacje na północy przylatują do Larnaki na Cyprze południowym, skąd są przewożeni na drugą stronę autobusem. Wszyscy klienci agencji są ubezpieczeni.



Według Małysza, sytuacja w innych hotelach na całej wyspie jest dobra.



- Na całe szczęście, na Cyprze w tej chwili jest piękna pogoda, co bardzo ułatwia pobyt naszym klientom, którzy są zmuszeni tam zostać na dłużej - powiedział Małysz.

Trzy przypadki koronawirusa na Cyprze



Na Cyprze potwierdzono do tej pory trzy przypadki koronawirusa, dwa po stronie Republiki Cypryjskiej oraz jeden na północy. Pacjentem zerowym w TRCP jest 65-letnia Niemka, która znajduje się w izolatce w szpitalu w Famaguście. Jej stan określony jest jako dobry. Kobieta przyjechała na wyspę 8 marca z Balingen razem z 141 innymi turystami z Niemiec, którzy zatrzymali się w trzech hotelach, w tym Salamis Bay Conte. Wszystkie trzy hotele są objęte kwarantanną.



Według cypryjskich mediów, wszyscy ci turyści niemieccy zostaną ewakuowani do swojego kraju w środę, kiedy rząd Niemiec wyśle po nich pusty samolot.

Na Cyprze Północnym zamknięte są wszystkie szkoły. W Nikozji pracownicy urzędu miasta spryskują środkami antyseptycznymi główne ulice. Od 4 marca rząd TRCP zakazał wjazu na swoje terytorium obywatelom krajów wysokiego ryzyka. W środę do północnej Nikozji ma przyjechać grupa ekspertów z Turcji na dalsze konsultacje nt. ochrony przed Covid-19.



Podział Cypru, niewielkiej wyspy położonej we wschodniej części Morza Śródziemnego, 40 km na południe od Turcji, na legalną, zamieszkaną przez Greków cypryjskich Republikę Cypryjską, i nielegalną, uznawaną tylko przez Ankarę i zamieszkaną przez Turków cypryjskich TRCP, nastąpił w 1974 roku, w wyniku interwencji armii tureckiej w odpowiedzi na zamach stanu, przeprowadzony przez grecko-cypryjskich nacjonalistów.



Od lat na wyspie, pod egidą ONZ, prowadzone są negocjacje na temat ponownego zjednoczenia. Ostatnie rozmowy w lipcu 2017 roku w szwajcarskiej miejscowości Cranz Montana zakończyły się fiaskiem.

