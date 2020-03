Biedroń apeluje, by Duda zrezygnował z wyborów. "Jeżeli ma odrobinę honoru"

- Prezydent Andrzej Duda poświęcił ludzi chorych i potrzebujących na rzecz dobra partii politycznej; to tchórzostwo - ocenił w sobotę w Warszawie kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Zaapelował też do Dudy, żeby - "jeżeli ma odrobinę honoru" - wycofał się z wyborów prezydenckich.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

- To jest po prostu tchórzostwo. Prezydent Duda okazał się człowiekiem, który kiedy decydował się los ludzi chorych, ludzi potrzebujących, którym trzeba było ratować życie, to poświęcił ich na rzecz dobra partii politycznej, na rzecz PiS-u. Był znów wiernym wykonawcą woli prezesa (PiS, Jarosława) Kaczyńskiego, wygrało znów partyjniactwo i to moment, w którym prezydent Duda po raz kolejny i chyba już - mam nadzieję - ostatni udowodnił, jak bardzo nie nadaje się do pełnienia swojej funkcji - powiedział Biedroń, apelując przy tym do prezydenta, by w związku z jego decyzją wycofał się z wyborów prezydenckich.

ZOBACZ: "Polacy nie zapomną panu tego podpisu", "okazał się tchórzem". Kontrkandydaci Dudy o decyzji ws. TVP

"Zmarnował pan pięć lat"

- Jeżeli ma odrobinę honoru, to nie powinien kandydować w tych wyborach, nie powinien być kandydatem na najwyższy urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie prezydencie Duda, pięć lat zmarnował pan. Niech się pan wycofa z tego wyścigu prezydenckiego - apelował Biedroń i przypomniał, że Andrzej Duda przysięgał na konstytucję, że będzie dbał o dobro wspólne, a tymczasem podpisując nowelizację ustawy - jak mówił Biedroń - zdeptał ustawę zasadniczą.

- Przegrała Polska, przegrali pacjenci, przegrała polska medycyna, przegrała onkologia, przegraliśmy wszyscy, a wygrał niestety PiS - dodał kandydat Lewicy.

ac/ PAP