"Rzetelna informacja to ważna sprawa". Premier o rekompensacie dla TVP

- Dziś rzetelna informacja dla społeczeństwa to ważna sprawa, zwłaszcza ws. koronawirusa; to pokazuje, jak ważna jest telewizja publiczna, media publiczne - mówił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił też, że rząd w tym roku przeznaczy rekordową pulę na bardzo ważny obszar dla Polaków, czyli na onkologię.

Premier wziął udział w piątkowym wieczornym briefingu, podczas którego prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

Morawiecki podziękował mediom publicznym za "ich misję, którą sprawują". - Dzisiaj rzetelna informacja dla społeczeństwa zwłaszcza ws. koronawirusa to ważna sprawa. To pokazuje, jak ważna jest telewizja publiczna, media publiczne.

Morawiecki złożył także podziękowania na ręce wszystkich pracowników mediów publicznych - jak mówił - "za wszystkie kanały, które rzeczywiście budują kulturę polską i historię we właściwy sposób, za obywatelską postawę".

"Żeby ludzie mieli pracę"

Zdaniem premiera "od ponad 10 lat dofinansowanie mediów publicznych jest niedostateczne".

- A to z tego powodu, że rząd PO udzielał rabatów różnym grupom nie przyznając jednocześnie identycznych co do wysokości rekompensat bezpośrednio z budżetu lub z innych źródeł. W związku z tym konieczne do zapewnienia funkcjonowania takiej poważnej instytucji jaką są media publiczne środki nie były w wystarczającym stopniu przeznaczane - zaznaczył Morawiecki.

Jak dodał, to dlatego rząd PiS od paru lat przeznacza w ustawie dodatkowe środki, które rekompensują ubytek w abonamencie przyznawany na skutek rabatów konkretnym grupom społecznym. - Czyli jak najbardziej logiczny mechanizm. Jeżeli tutaj ubywa środków, to skądś muszą się one pojawić, żeby ludzie mieli pracę, żeby filmowcy mogli kręcić filmy, żeby sport mógł być pokazywany - mówił premier.

ZOBACZ: Cztery nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Szef rządu nawiązał też do rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Według niego musimy zakładać, że przypadków zakażenia tym wirusem będzie coraz więcej.

- To nam mówią eksperci, dlatego muszą być dostępne środki i te środki chcę z całą mocą podkreślić - są dostępne w budżecie - oświadczył premier.

"Nigdy wcześniej nie przeznaczyliśmy tyle na onkologię"

Dodał też, że rząd w tym roku przeznaczy rekordową pulę na bardzo ważny obszar dla Polaków, czyli na onkologię. - To jest ponad 11 mld złotych. Nigdy wcześniej takiej kwoty nie przeznaczaliśmy - podkreślił Morawiecki.

Premier poinformował, że rozmawiał z prezydentem o Funduszu Medycznym. "Pan prezydent tutaj podkreśla jak ważny jest jeszcze ekstra dodatkowy komponent właśnie onkologiczny" - powiedział.

ZOBACZ: Edukacja i profilaktyka onkologiczna w mediach publicznych? Prezydent: niezwykle ważny element

- Będziemy w najbliższym czasie komunikować szczegóły w tym zakresie. Przy czym to jest fundusz, który przekracza te 11 mld zł, o których powiedziałem, żeby nie było tutaj żadnych niedomówień. A więc jeszcze dodatkowe środki będą również przeznaczone - zapowiedział szef rządu.

Na Narodową Strategię Onkologiczną w najbliższych dziesięciu latach rząd ma przeznaczyć ponad 11 mld zł.

WIDEO - Z objawami koronawirusa zgłosiła się do przychodni. Na kartkę czekała 5,5 godziny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP