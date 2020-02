Koronawirus. Startuje całodobowa infolinia NFZ

- Uruchamiamy infolinię NFZ w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Co należy robić, jak się zachować - mówił w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak powiedział, infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

W środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka.

Podczas konferencji minister Szumowski poinformował, że w Polsce nadal nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa. - Natomiast na pewno takie przypadki w ciągu najbliższego czasu będą – zaznaczył.

Powiedział, że uruchamiana jest infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800-190-590. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

- Uruchamiamy również akcję informacyjną dotyczącą zachowania się w sytuacji podejrzenia zakażenia i postępowania we wszystkich międzynarodowych połączeniach Polskich Kolei Państwowych – poinformował Szumowski. - W związku z tym w kolejach również będziemy rozdawali informacje pasażerom, którzy przyjeżdżają do kraju – powiedział.

Telekonferencja z wojewodami

Minister Szumowski poinformował na konferencji prasowej w Warszawie, że "dzisiaj w godzinach popołudniowych mamy spotkanie, telekonferencję wspólną z wojewodami i z dyrektorami wojewódzkich oddziałów NFZ".

- Będziemy sprawdzać i update'ować (uaktualniać – red.) stan informacji o przygotowaniach sprzętowych, ale również będziemy kontrolować stan wdrożenia procedur na wypadek wystąpienia koronawirusa i (sprawdzać) czy dyrektorzy szpitali mają opanowane te informacje, które były przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, i czy faktycznie są one przełożone na działania praktyczne w jednostkach szpitalnych – powiedział Szumowski.

Przypomniał również, że uruchomiona została możliwość dodatkowego wyposażenia szpitali w zakresie środków ochrony osobistej.

Imprezy masowe

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział: "Jeśli chodzi o ewentualne odwoływanie imprez masowych czy innych wydarzeń, władze będą postępowały zgodnie z rozwojem sytuacji. Nie możemy wywoływać paniki".

Zaznaczył, że decyzje są analizowane pod kątem ich skuteczności i efektywności.

"Jeżeli będzie potrzeba odwołania jakiejkolwiek konferencji, kongresu, imprezy masowej, na pewno takie decyzje zapadną. Jeżeli takiej konieczności nie będzie, to nie będą tego rodzaju decyzje podejmowane. Za każdym razem jest to analizowane przez lekarzy i specjalistów, którzy podejmują w tych kwestiach decyzje, wydają rekomendacje i podejmują decyzje".

Ponad 30 krajów

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w środę, że liczba ofiar śmiertelnych w kraju wzrosła do 2715. W ostatnich 24 godzinach bilans ten zwiększył się o 52 zgony.

Odnotowano 406 nowych przypadków zakażenia, w tym 401 w Hubei. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Chinach wzrosła do 78 064.

Epidemia rozprzestrzeniła się na ponad 30 krajów na całym świecie, w tym na coraz więcej w Europie. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd niemal 30 zgonów, m.in. w Iranie, w Korei Płd., w Japonii, w Hongkongu, we Włoszech, na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.

Wirus przenosi się drogą kropelkową

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz objawy koronawirusa, powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego twojego miejsca zamieszkania - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Co najmniej metr odległości

Resort zdrowia zaleca, by często myć ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu, to płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

Zalecane jest, by podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, i umyć ręce.

Powinno się też zachować co najmniej metr odległości od innych ludzi, szczególnie tych, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Zaleca się, by nie dotykać oczu, nosa i ust.

Zdrowi nie powinni nosić masek

"Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2" - informuje ministerstwo.

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego, ale stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych - informuje resort.

Ministerstwo wyjaśnia, że maseczek powinno się używać tylko wtedy, kiedy masz kaszel, podejrzewasz u siebie infekcję SARS-CoV-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji.

Trzeba też zwracać uwagę, czy sprzęt ochrony układu oddechowego ma znak CE, który potwierdza, że został prawidłowo skonstruowany i wykonany z właściwych materiałów.

ml/zdr/ polsatnews.pl, PAP