Pierwszy przypadek koronawirusa na Bałkanach i w Austrii

Premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował we wtorek, że w jego kraju potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem Covid-19 z chińskiego Wuhanu. Chorwacja to popularny kierunek wakacyjny Polaków. Pierwsze dwa przypadki koronawirusa potwierdzone również w austriackim Tyrolu.

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem Covid-19 w Chorwacji to również pierwszy przypadek zainfekowania nowym koronawirusem na Bałkanach.

Pierwsze dwa przypadki koronawirusa zostały potwierdzone również w austriackim Tyrolu. Informację przekazał we wtorek premier tego kraju związkowego Guenther Platter.

Jedna z zarażonych osób ma pochodzić z włoskiej Lombardii.

Wzrosła liczba zarażonych we Włoszech

Liczba osób zarażonych koronawirusem we Włoszech wzrosła do 270 - podały we wtorek media za lokalnymi służbami medycznymi. Pierwsze przypadki zanotowano w Palermo na Sycylii i we Florencji w Toskanii. W ostatnich dniach we Włoszech zmarło siedem osób.

W Chinach w poniedziałek potwierdzono tam 508 nowych przypadków zachorowań. O 71 wzrosła liczba zgonów.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w tym kraju wzrosła do 77658, a liczba ofiar śmiertelnych do 2663. Ponad 27,2 tys. osób wyzdrowiało.

W Chinach ponowny wzrost liczby nowych przypadków

Komisja zwróciła uwagę na ponowny wzrost liczby nowych przypadków zarażenia koronawirusem w porównaniu z poprzednim dniem, kiedy wyniosła 409.

W epicentrum epidemii prowincji Hubei zanotowano 68 nowych przypadków zgonów a w stolicy prowincji - Wuhan 56.

