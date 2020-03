Policja nie wycofa alkomatów bez ustników z powodu koronawirusa

Policjanci nadal mogą używać wszystkich dostępnych urządzeń do badania trzeźwości kierujących pojazdami - zapewnił insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Zdementował w ten sposób pojawiające się informacje o czasowej rezygnacji z urządzeń AlcoBlow w związku z koronawirusem.

W związku z zagrożeniem koronawirusem Państwowa Inspekcja MSWiA zaleciła ograniczenie stosowania alkomatów bezustnikowych typu AlcoBlow, przy pomocy których badanie wykonywane jest z odległości kilku centymetrów poprzez wdmuchiwanie powietrza.

Policja uściśliła, że chodzi jedynie o akcje zbiorowych pomiarów trzeźwości. Zapewnia również, że kierowcy, którzy wsiadają za kierownicę po spożyciu alkoholu nie mogą czuć się bezpiecznie.

- Policjanci dokonujący badań trzeźwości kierujących pojazdami mogą używać wszystkich dostępnych urządzeń elektronicznych - z ustnikiem i tzw. bezustnikowych. Zaleca się jedynie ograniczyć liczbę tzw. zbiorowych badań trzeźwości, podczas których urządzenia bezustnikowe służą do badania wielu osób bezpośrednio po sobie - powiedział insp. Mariusz Ciarka.

"Zalecenia służb sanitarnych nie spowodują, że policja przestanie badać trzeźwość"

Policja będzie prowadziła badania używając także tradycyjnych urządzeń ustnikowych, których formacja w dalszym ciągu posiada więcej niż urządzeń AlcoBlow.

Jak stwierdził rzecznik KGP, urządzenia bezustnikowe są stosowane ze względu na możliwość wykonania dużej liczby pomiarów w krótkim czasie, np. podczas postoju samochodów na czerwonym świetle.

Natomiast w przypadku wykazania, że kierowca może być pod wpływem alkoholu konieczne jest dodatkowe badania urządzeniem stacjonarnym lub alkomatem z ustnikiem, bo tylko takie urządzenia mają wartość dowodową w sądzie.

Podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP mówił, że zalecenia służb sanitarnych nie spowodują sytuacji, że policja przestanie prowadzić badania trzeźwości.

- Również nie będzie tak, że zrezygnujemy z prowadzenia policyjnych akcji pod kątem trzeźwości, będziemy raczej podczas tych akcji unikać stosowania urządzeń bezustnikowych - zapewnił.

Insp. Ciarka: policja jest przygotowana na zagrożenie koronawirusem

Kobryś dodał, że kierowcy wsiadający pod wpływem alkoholu nie mogą czuć się bezpiecznie. Komenda Główna Policji obiecała również, że urządzeń z ustnikiem oraz samych ustników nie zabraknie.

Wcześniej rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka zapewniał, że wszystkich policjantów zapoznano już z działaniami profilaktycznymi oraz sposobami minimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem.

Dodał, że w przypadku, gdyby policjanci podczas interwencji, czy jakichkolwiek innych działań, mieli kontakt z osobą podejrzaną o zachorowanie, zgodnie z procedurą informację taką przekażą służbom sanitarnym. Następnie - zgodnie z wytycznymi - podejmowane będą dalsze środki mające na celu sprawdzenie i zminimalizowanie ryzyka zachorowania.

- Jesteśmy przygotowani na wypadek pełnienia obowiązków w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Posiadamy maski, kombinezony ochronne i środki odkażające. W razie wystąpienia ogniska koronawirusa na terenie kraju środki te zostaną rozdystrybuowane do jednostek i policjantów, którzy mogliby wykonywać zadania w strefach zagrożonych zakażeniem - informował insp. Ciarka.

Ponad 3 tys. ofiar śmiertelnych koronawirusa

Z najnowszych danych przekazanych przez GIS wynika, że od 31 grudnia 2019 r. do 2 marca 2020 r. na świecie odnotowano ponad 89 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym ponad 3 tys. zgonów. Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne GIS nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 28 marca 2020 r.

