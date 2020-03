Kwarantanna w internatach w Policach. Uczennice były we Włoszech

- W jednym budynku kwarantanną objętych jest 164 uczniów i trzech wychowawców, a w drugim 34 i jedne wychowawca- poinformowała Agata Jarymowicz, dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Dyrektorka potwierdziła, że uczennice, które trafiły do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, były na feriach we Włoszech.

- Podczas ferii jedna z osób przebywała w rejonie północno-zachodnich Włoch. Druga przebywała w Szwajcarii, jednak jeździła na zakupy do Włoch, m.in. do Mediolanu - dodała Jarymowicz. Dodała, że uczniowie i wychowawcy są pod opieką psychologa. - dzieci są w dobrych nastrojach - powiedziała.

We wtorek o godz. 23 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach zdecydował, że wychowankowie i wychowawcy dwóch internatów - przy ul. ul. Siedleckiej 6a i Kresowej 7 w Policach są objęci kwarantanną.

Z internatu szkoły w Policach na oddział dziecięcy do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie trafiły w nocy i rano trzy osoby - poinformowały służby prasowe szpitala. Przyjechały one do szpitala z wysoką gorączką. Dwie pacjentki w wieku ok. 17 lat to uczennice mieszkające w internacie.

- Wstępnie wykluczono u tych dziewczynek grypę i anginę - powiedział na konferencji prasowej starosta powiatu polickiego podczas konferencji prasowej. Uczennice zostaną przebadane na obecność koronawirusa.

