Trzymali 80 psów na posesji. "Fetor i hałas"

Ta interwencja miała skończyć się po trzech godzinach. Straż gminna szacowała liczbę psów na 30, ale mundurowych na miejscu czekała spora niespodzianka - czworonogów było 80.

Uciążliwe dla sąsiadów

- Tak liczna grupa zwierząt emituje fetor i hałas. To było uciążliwe dla sąsiadów - wyjaśnia Andrzej Cierzyński, komendant straży gminnej w Czerwonaku.

ZOBACZ: Wyższy podatek od posiadania psa. Sprawdź, kto musi płacić

- Dajcie mi człowieka, to paragraf się znajdzie - mówi mieszkaniec posesji, na której interweniowano. Zapewnia, że psom nie działa się krzywda. - Wiecie co to jest oddzielenie maluszków od matek? To trochę przypomina czasy sławetnego Adolfa - dodaje.

Psy trafiły do schroniska, gdzie miesięcznie przyjmowanych jest ok. 30-35 psów. - Dla schroniska jest to duże obciążenie, tak jak i obciążenie dla gminy, ponieważ tak naprawdę to my będziemy musieli utrzymywać te 80 psów w schronisku - tłumaczy Marcin Wojtkowniak, wójt gminy Czerwonak.

WIDEO: Na posesji mieszkało ponad 80 psów

Właścicielka chce walczyć o psy

O losie psów zdecyduje sąd, na razie nie można ich adoptować. Właścicielka chce je odzyskać.

- Jest to osoba, która dobrze się czuje w towarzystwie zwierząt i taka liczba dla niej nie sprawia problemu, wręcz przeciwnie - mówi Cierzyński.

ZOBACZ: Prawie całe swoje życie spędził w schronisku. Billy od 10 lat czeka na swój dom

Polskie prawo nie wyznacza maksymalnej liczby psów, które można posiadać. - Ważne, żeby tylko zwierzęta przetrzymywać w dobrych warunkach bytowania - wyjaśnia Mateusz Łątkowski, adwokat.

Dyrektor schroniska dla zwierząt w Skałowie Paweł Kubiak zapewnia, że gdyby właścicielka psów zgłosiła się po bezpłatną kastrację, czy sterylizację zwierząt, to placówka na pewno by pomogła.

8 lat temu z tej samej posesji wywieziono 100 psów.

WIDEO - "Zawiódł szpital". Ministerstwo zdrowia komentuje sprawę pacjentki z Krotoszyna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ml/ Polsat News