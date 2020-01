Wyższy podatek od posiadania psa. Sprawdź, kto musi płacić

Posiadacze psów mają czas do końca kwietnia, by opłacić podatek za ich posiadanie. Nie w każdej gminie jest on taki sam, jednak opłata nie może przekroczyć górnej granicy, która na 2020 r. została ustalona na 125,40 zł. Jest wyższa o ponad 2 zł od tej sprzed roku (123,18 zł). Gminy mogą też w ogóle zrezygnować z pobierania opłat. W Polsce żyje ok. 8 mln czworonogów.