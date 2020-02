Zaginął rolnik. Jego przyjaciel gubi się w zeznaniach

Jest 28 grudnia zeszłego roku. Około dziewiątej rano Piotra odwiedza przyjaciel z sąsiedniej wsi. Prosi go o pomoc w budowie budy dla psa. Po chwili obaj jadą na miejsce. Ale pan Piotr nigdy już nie wraca do domu.

- Tę budę żeśmy robili. Godzina szósta, czy po szóstej odwoziłem go – mówi nam przyjaciel Piotra. Zapewnia też, że nie pili razem alkoholu.

Sąsiedzi mają kamery

- Jego pierwsza wersja była taka, że odwiózł Piotra do samego domu, pod bramę. Ale sąsiedzi mają kamery. Widać cały wjazd i okazało się, że przyjaciel kłamie – opowiada Ewa Grela, kuzynka zaginionego.

Później mężczyzna stwierdził, że wysadził Piotra wcześniej, jakieś 400 - 500 metrów od domu. Dlaczego wcześniej skłamał?

- To mnie tak z głowy to wyleciało. Wszystko pan pamięta, co pan robił cały dzień, czy coś tam? Ja wiem, czy to kłamstwo? – odpowiada.

Tego samego dnia, po południu mężczyźni byli również widziani w sklepie. Kupili butelkę wódki i papierosy.

Natknęli się na coś niezwykłego

- Najpierw ukrył, że byli, ale wyszło na kamerze – mówi o przyjacielu pana Piotra Agnieszka Milewska, siostra zaginionego.

Gospodarstwo mężczyzny przeszukała policja. Przełom w śledztwie nie nastąpił.

Gdy bliscy zgłosili na policji zaginięcie pana Piotra, razem z sąsiadami i strażakami z miejscowej remizy przeszukali pobliski teren. Mężczyzny nie odnaleziono. Ale już po kilku godzinach udało się natknąć na coś niezwykłego.

- W lesie, polu, znaleziono czapkę i kurtkę Piotra. Była zgnieciona i rzucona. Ślad buta był na kurtce, była w błocie, jakby się przewrócił – opowiadają krewni pana Piotra. Uważają, że rzeczy podrzucono, by zmylić trop.

- Może wypadek, może ktoś potrącił go przypadkowo, ale wówczas nie rozebrałby człowieka – zauważa Agnieszka Milewska, siostra zaginionego.

"To taki dobry człowiek był"

- Żebym ja się z nim, tak jak pan przypuszcza, ciągał, czy coś, to na kurtce jakieś moje znaki powinny być. Dzięki Bogu, że jej badania trwają – mówi przyjaciel pana Piotra.

Kilka dni temu miejscowi strażacy i Fundacja Na Tropie postanowili przeczesać kolejny obszar. Towarzyszyła im rodzina i znajomi pana Piotra. Łącznie, w poszukiwaniach wzięło udział kilkadziesiąt osób. Nie przyniosły rezultatu. Nikt tu nie liczy już na to, że mężczyznę uda się odnaleźć żywego.

- Ja bym mu nieba przychylił, a nie bym go zamordował. To taki dobry człowiek był - mówi przyjaciel zaginionego.