Greta Thunberg w Bristolu. Odwołane lekcje, zamknięte szkoły

Niektórzy z rodzicami i nauczycielami, inni nawet bez opieki - tysiące młodych ludzi zadeklarowało swój udział w "Bristol Youth Strike 4 Climate", by walczyć o poprawę klimatu wspólnie ze znaną szwedzką aktywistką Gretą Thunberg.

Obecność Grety na wydarzeniu organizowanym przez miejscowych uczniów, daje szansę na większe zainteresowanie ich akcją przez media - ocenili organizatorzy.

- Greta jest idolem młodego pokolenia, inspiruje miliony ludzi na całym świecie - podkreśliła Milly Sibson, jedna z organizatorek "Bristol Youth Strike 4 Climate".

In response to #BBC article. We've got...



✅ 60 metres of festival barriers

✅ 2 events companies supplying gear

✅ A safe zone at the front sectioned off for young children

✅ 80+ stewards

✅ An accessibility area

and

✅ No time for being patronisedhttps://t.co/jvvLWN7lrh — Bristol Youth Strike 4 Climate (@bristolYS4C) February 26, 2020

Zamknięte szkoły i firmy namawiające do strajku

Nastoletni organizatorzy zwrócili uwagę na to, by wydarzenie przebiegało bez problemów, kładąc nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że prognozowano, iż na "Bristol Youth Strike 4 Climate" pojawi się ok. 25 tys. osób.

Greta Thunberg in Bristol: schools shut as students join climate strike https://t.co/MJdSK0ZNII — The Guardian (@guardian) February 28, 2020

Zamknięto co najmniej dwie szkoły. W innych placówkach nauczyciele wzięli wolne, by pomóc swoim uczniom w dostaniu się na wydarzenie z udziałem Thunberg. Na dużą liczbę uczestników są też przygotowane dworce kolejowe i autobusowe.

Not attempting an estimate but clearly a vast crowd here in Bristol awaiting #GretaThunberg in the rain pic.twitter.com/Zj3Z0TNjeQ — Julian Druker (@Julian5News) February 28, 2020

Niektórzy z pracodawców zachęcali swoich pracowników, by tego dnia również dołączyli do "Bristol Youth Strike 4 Climate". Przy czym podkreślili, że ich udział nie wpłynie ujemnie na ich pensje. Jedną z firm, które namawiały do udziału w strajku, była placówka zajmująca się zieloną energią.

Nie tylko Greta Thunberg

Poza Gretą Thunberg swoją obecność w Bristolu zadeklarowała również Mya-Rose Craig. 17-latka jest najmłodszą osobą, która otrzymała tytuł doktora honoris causa w Wielkiej Brytanii. Nastolatka została nim uhonorowana, ponieważ promowała różnorodność dzikiej przyrody oraz ochronę natury.

Here's the fantastic Mya-Rose Craig @BirdGirlUK receiving her honorary degree at #BristolGrad earlier 🎓



At 17, she's the youngest Briton to be awarded such an honour. It recognises her work to engage more children from minority ethnic backgrounds in conservation 🐦 pic.twitter.com/s87Y0OGxDm — Bristol University 🎓 (@BristolUni) February 20, 2020

Jedna z 13-latek z Bristolu, którą zacytował dziennik "The Guardian" przyznała, że w obronie klimatu protestuje wiele osób, ale organizacja "Bristol Youth Strike 4 Climate" pomoże "większej liczbie osób w zakasaniu rękawów i przyłączeniu się" do walki o klimat.

ms/grz/ "The Guardian", polsatnews.pl