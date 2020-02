10 przykazań WHO ws. walki z koronawirusem

WHO zaleca:

1. Myć często ręce z użyciem środka antyseptycznego, a jeśli nie mamy go pod ręką - wodą i mydłem. Wirus może być przenoszony przy dotykaniu zakażonych powierzchni lub przez kontakt z osobami chorymi, a ostrożne zachowanie zmniejsza ryzyko zakażenia.

"There are 10 basic things that you should know.



1⃣clean your 👐 regularly with an alcohol-based hand rub, or wash them with 🧼 & 💧.



Touching your face after touching contaminated surfaces or sick people is one of the ways the #coronavirus can be transmitted"-@DrTedros pic.twitter.com/Ty8J0zoGKS — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

2. Regularnie czyścić takie powierzchnie, jak blaty biurek w miejscach pracy bądź stołów w kuchni.

3. Upewniać się, czy informacje o Covid-19 pochodzą z wiarygodnych źródeł, takich jak krajowe instytucje służby zdrowia, personel medyczny czy sama WHO. Należy np. pamiętać, że infekcja zaczyna się zazwyczaj od gorączki i suchego kaszlu, nie zaś od dolegliwości w rodzaju kataru.

"3⃣educate yourself about #COVID19. Make sure your information comes from reliable sources: your local or national public health agency, the WHO website, or your local health professional"-@DrTedros #coronavirus https://t.co/xeC9j0c6Ra — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

4. Unikać podróży, gdy mamy gorączkę lub kaszel. Jeśli choroba dosięgnie nas w czasie podróży samolotem, należy niezwłocznie poinformować załogę, a po powrocie do domu skontaktować się z zawodowym personelem medycznym i opowiedzieć skąd właśnie powróciliśmy.

"4⃣ avoid traveling if you have a fever or cough, and if you become sick while on a flight, inform the crew immediately. Once you get home, make contact with a health professional and tell them about where you have been"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus https://t.co/xUtwCk7wgG — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

5. Należy kichać i kaszleć zasłaniając się rękawem (nie dłonią) lub używać jednorazowej chusteczki, którą trzeba niezwłocznie wyrzucić do śmieci i umyć ręce.

"5⃣ if you cough or sneeze, do it into your sleeve, or use a tissue. Dispose of the tissue immediately into a closed rubbish bin, and then clean your hands"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/n8pyrZPtGs — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

6. Jeśli masz więcej niż 60 lat i problemy ze zdrowiem w rodzaju niewydolności sercowo-naczyniowej lub oddechowej bądź cukrzycy ryzyko ciężkiej choroby w razie zakażenia zwiększa się. Dlatego należy podejmować dodatkowe środki ostrożności, unikać zatłoczonych miejsc, gdzie łatwo o kontakt z potencjalnymi źródłami zakażenia.

"6⃣if you are 60+ or if you have an underlying condition like:

-cardiovascular disease

-respiratory condition

-diabetes

you have a higher risk of developing severe #COVID19. You may wish to avoid crowded areas or places where you might interact with people who are sick"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

7.Jeśli poczujemy się źle, należy pozostać w domu i wezwać lekarza lub zawodowego pielęgniarza, który powinien zapytać nas o symptomy złego samopoczucia, dokąd podróżowaliśmy i z kim kontaktowaliśmy się.

"7⃣if you feel unwell, stay at home & call your 👩‍⚕️👨‍⚕️. (S)he will ask Qs about your symptoms, where you have been & who you have had contact with. This will help to make sure you get the right advice, are directed to the right 🏥 & will prevent you from infecting others"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

8. Jeśli zachorujemy, należy pozostać w domu, odizolować się od pozostałych członków rodziny - również podczas posiłków - i korzystać z osobnych nakryć, talerzy, półmisków.

"8⃣ if you are sick, stay at home, and eat and sleep separately from your family, use different utensils and cutlery to eat"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

9. W razie uczucia duszności wezwać lekarza.

"9⃣ if you develop shortness of breath, call your doctor and seek care immediately"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

10. To naturalne, iż żyjąc w otoczeniu atakowanym przez chorobę, odczuwamy niepokój. Należy poszukiwać sposobu, jak sobie w tej sytuacji poradzić, szukać pomocy i sposobu zagwarantowania sobie bezpieczeństwa w miejscu pracy, szkole czy miejscu kultu religijnego.

"🔟 it’s normal & understandable to feel anxious, especially if you live in a country or community that has been affected. Find out what you can do in your community. Discuss how to stay safe with your workplace, school or place of worship"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/M4BQzpdh2j — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

