Koronawirus. Ważny apel o zakaz wszelkich imprez masowych

Matyja mówił, że wszyscy powinni dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. - To zadanie indywidualne dla każdego z nas. To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi - stwierdził.

Matyja zaapelował do premiera Jak zaznaczył, to również zadanie dla rządzących, dlatego zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie rekomendacji, by jak najszybciej został wprowadzony zakaz organizacji imprez masowych, nastąpiło odwołanie zbliżających się imprez, a także zdecydowano o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na tego typu wydarzenia. ZOBACZ: Minister zdrowia: nie będę wstrzymywał informacji o koronawirusie Prezes NRL wskazał, że im szybciej ograniczymy możliwość rozprzestrzeniania się wirusa, m.in. minimalizując liczbę potencjalnych kontaktów, które sprzyjają szybkiemu roznoszeniu infekcji - tym lepiej. Jego zdaniem, organizatorzy wszelkich wydarzeń gromadzących licznych uczestników powinni je odwoływać do czasu uspokojenia się sytuacji epidemiologicznej w Europie i na świecie. Jak chronić się przed koronawirusem? Eksperci zalecają, by w związku z koronawirusem przestrzegać podstawowych zasad higieny: jak najczęściej myć ręce, a także by zasłaniać nos i usta zgięciem łokcia podczas kichania i kasłania. Jeśli to możliwe, należy unikać dużych skupisk ludzi. Specjaliści akcentują, by polegać na sprawdzonych informacjach z wiarygodnych źródeł. ZOBACZ: Górnicy nie chcą kontroli trzeźwości, bo obawiają się koronawirusa. Stanowcza reakcja KGHM W sytuacji podejrzenia zakażenia należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Eksperci podnoszą, że wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza, np. u lekarza pierwszego kontaktu, naraża innych pacjentów. Lekarze przypominają, że nie należy planować wyjazdów do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. W razie pytań, pod numerem 800-190-590, czekają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

