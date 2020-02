"Braun zdobyłby więcej głosów niż Bosak, bo ludzie są głupi"

Pytany przez Grzegorza Jankowskiego, czy kibicuje Krzysztofowi Bosakowi w walce o urząd prezydenta, Korwin-Mikke odpowiedział: "to najlepszy kandydat na prezydenta, ale mamy lepszych w partii". Na pytanie, kogo ma na myśli, Korwin-Mikke stwierdził: "dużo mamy".



- Były dwie koncepcje - jedna, że kandydat powinien być taki przebojowy jak Konrad Berkowicz, Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun, a druga, że powinien być taki miły, ułożony, grzeczny. Wygrała druga koncepcja, czyli albo Artur Dziambor, albo Krzysztof Bosak, albo Jacek Wilk - tłumaczył Korwin-Mikke.



- Była to partyjna, tfu, demokracja, a demokracja daje prawie zawsze złe wyniki - dodał.

- Głupich jest więcej niż mądrych na świecie. Nic na to nie poradzę. Dlatego, tfu, demokracja prowadzi do upadku - podkreślił polityk.



Według niego to Krzysztof Bosak, a nie Małgorzata Kidawa-Błońska zmierzy się z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów prezydenckich. - Kidawa-Błońska jest po prostu śmieszna. Mamy, tfu, demokrację, Kidawa-Błońska ma szanse - dodał.

Powiedział, że w drugiej turze "zagłosuję na kolegę Bosaka". Dopytywany przez prowadzącego, na kogo zagłosuje w drugiej turze, jeśli jednak wejdzie do niej Duda i Kidawa-Błońska, Korwin-Mikke odpowiedział: "jeśli doszłoby do takiej tragedii, to będę myślał nad wyborem mniejszego zła".

prz/ml/ Polsat News