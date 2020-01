Grzegorz Braun w "Skandalistach". Transmisja od godz. 19:30

- Kiedy mówię, że "zboczeńcy nie będą wychowywać naszych dzieci", albo "nie będą Żydzi, ani Niemcy ani Moskale ani Anglosasi przepisywać nam historii, albo pouczać nas z Brukseli, czy z Moskwy, czy z Tel Awiwu", to normalny Polak to rozumie - mówił poseł Konfederacji Grzegorz Braun w programie "Skandaliści". Transmisja od godz. 19:30 w Polsat News i na polsatnews.pl.

Gość "Skandalistów" został zapytany, czy "normalny Polak powinien być heteroseksualny", odpowiedział, że w jego pojęciu "normalny Polak" jest "na tyle grzeczny", żeby "nie zaglądać bliźnim, sąsiadom, znajomym, nieznajomym do łóżka, czy do portfeli".

Agnieszka Gozdyra przywołała słowa Brauna o "batożeniu gejów". Braun zapewnił, że wypowiedź została "wyrwana z kontekstu".

- To moje sarkastyczne wypowiedzi i takie moje poczucie humoru, które być może nie wszyscy podzielają. Pytany o te kwestie wspomniałem kiedyś, że nie jestem radykałem ani skandalistą, jak na przykład sułtan Brunei, który próbowali wprowadzić "dobrą zmianę plus", przez kamienowanie sodomitów. Ja nie idę tak daleko - mówił Braun, dodając, że jeżeli ktoś wystąpiłby na forum krajowym z projektem "batożenia zboczeńców" to wtedy "mógłby zaangażować się w dyskusję".

"Nie wiadomo, kto rządzi polskim wojskiem"

Gość "Skandalistów" mówił też o "niejasnym" łańcuchu decyzyjnym w polskim wojsku. - De facto nie wiadomo, kto rządzi polskim wojskiem w przypadku "W" czyli wojny. To taki wielogłowy smok, pomieszanie z poplątaniem - mówił.

Braun przyznał również, że "jest monarchistą praktykiem". Na pytanie, "czy chciałby zostać królem" odpowiedział "chciałbym być poddanym". - Chciałbym umrzeć bardziej jako poddany, niż jako obywatel, bo obywatel, to jest ktoś, kto się musi permanentnie "obywać" - dodał.

- tej rui i poróbstwu, skandalowi, jakim jest dzisiaj Państwo Polskie - kamieni i innego surowca kupa, to ja po prostu nie wrożę temu długiej kariery - dodał Braun.

bas/ Polsat News