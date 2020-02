2 marca specjalne posiedzenie Sejmu ws. koronawirusa

- Biorąc pod uwagę, że temat dotyczący koronawirusa jest bardzo powszechny u nas od dłuższego czasu, w związku z tym zdecydowałam, że ze względu na wagę tego tematu zwołam ten Sejm najszybciej jak tylko można - mówiła Elżbieta Witek.

Jej zdaniem, "najszybciej można to zrobić w poniedziałek i na poniedziałek na godz. 10 zwołuję Sejm" - mówiła marszałek podczas briefingu.

Sejm nie zajmie się propozycją opozycji

Jak dodała Witek, podczas posiedzenia Sejmu będzie tylko jeden punkt, czyli informacja rządu na temat "prac, sytuacji aktualnej". "Kluby będą miały po 15 minut na wystąpienia klubowe, potem będą jeszcze pytania" - poinformowała Witek.

W porządku obrad nie znajdzie się proponowany przez Koalicję Obywatelską punkt dotyczący prac nad projektem KO nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Projekt ten zakłada uzupełnienie - o koronawirus COVID 19 - katalogu chorób zakaźnych, w przypadku których przewiduje się obowiązkową hospitalizację i kwarantannę dla osób nimi dotkniętych.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił w czwartek, że nie ma potrzeby, aby dopisywać do ustawy kolejny wirus. - Ustawa jest wystarczająco pojemna, żeby objąć też koronawirusa - uznał.

Prośba prezydenta Dudy o specjalne posiedzenie Sejmu

Prezydent Duda chciał w środę, aby na otwartym posiedzeniu Sejmu udzielone zostały informacje o tym, "jaka jest dzisiaj sytuacja w związku z szerzącą się w Europie już epidemią zachorowań wywołanych koronawirusem, jakie działania zostały podjęte oraz w jaki sposób zabezpieczamy Polaków, aby w jak najmniejszym stopniu - gdyby taka sytuacja się zdarzyła - ten wirus dotknął nasz kraj".

- Poprosiłem, żeby te działania zostały podjęte i żeby już zaczęto się przygotowywać do tego, by to posiedzenie mogło nastąpić w szybkim tempie - powiedział Duda.

