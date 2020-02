Szkoły w Japonii zamknięte do kwietnia. Z powodu koronawirusa

Premier Japonii Shinzo Abe polecił w czwartek, zamknięcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów do zakończenia ferii wiosennych. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju. Liczba zakażeń w kraju wzrosła do 186, nie licząc do 705 chorych na pokładzie wycieczkowca Diamond Princess.