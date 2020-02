W Mazańcowicach lekcji dziś nie będzie. Szkołę zamknięto, bo nauczycielka wróciła z Rzymu

Nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach (pow. bielski) po powrocie z Rzymu zgłosiła się do lekarza i z podejrzeniem koronawirusa trafiła do szpitala w Bielsku-Białej. Wcześniej jednak prowadziła normalne zajęcia w szkole, co sprawiło, że wójt gminy Jasienica zdecydował o odwołaniu zajęć lekcyjnych w środę.