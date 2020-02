Najnowsze informacje o koronawirusie. Konferencja ministra zdrowia [TRANSMISJA]

Pierwsze przypadki koronawirusa w Chorwacji i Austrii, coraz więcej zarażonych we Włoszech. Na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk odniosą się do sytuacji w Polsce. Transmisja od godz. 14:30 w polsatnews.pl.

W poniedziałek Szumowski był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Wydarzenia i Opinie". Minister zdrowia zapewniał, że Polska jest "gotowa na koronawirusa".

- Wszystkie 79 oddziałów zakaźnych pracuje w trybie nadzwyczajnej gotowości. Wszyscy pacjenci z Chin a w tej chwili również z północnych regionów Włoch są i będą przyjmowani bez skierowania, jeżeli mieli kontakt z chorym i mają objawy - mówił Szumowski.

77 tys. zarażonych

W Chinach - ognisku koronawirusa - w poniedziałek odnotowano 508 nowych przypadków zachorowań. O 71 wzrosła liczba zgonów.

ZOBACZ: Wiceminister zdrowia Iranu zarażony koronawirusem

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w tym kraju wzrosła do 77 658, a liczba ofiar śmiertelnych do 2663. Ponad 27,2 tys. osób wyzdrowiało. Komisja zwróciła uwagę na ponowny wzrost liczby nowych przypadków zarażenia koronawirusem w porównaniu z poprzednim dniem, kiedy wyniosła 409.

W epicentrum epidemii prowincji Hubei zanotowano 68 nowych przypadków zgonów a w stolicy prowincji - Wuhan 56.

Największą liczbę zarażonych i zgonów z powodu koronawirusa w Europie odnotowano we Włoszech. We wtorek liczba przypadków zwiększyła się do 270, zmarło siedem osób. We wtorek pierwsze przypadki zachorowań potwierdzono w Chorwacji i Austrii.

WIDEO - Północ Włoch w kwarantannie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ polsatnews.pl