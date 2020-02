Polski kierowca poddany przymusowej kwarantannie we Włoszech. Spędził trzy dni w izolatce

Polski kierowca został poddany przymusowej kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa we Włoszech. Stało się to po tym, gdy policjanci zauważyli, że jest chory. Nie przekonały ich tłumaczenia mężczyzny, że dopiero przyjechał do Włoch i nie mógł zarazić się groźną chorobą. Polak spędził trzy dni w prowizorycznej izolatce.