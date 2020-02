Olga Tokarczuk zwolniona z podatku od Nagrody Nobla. Decyzja ministra

Minister Finansów wydał z datą 19 lutego rozporządzenie, które zwalnia pisarkę Olgę Tokarczuk z konieczności zapłacenia podatku od Nagrody Nobla, którą otrzymała w październiku ubiegłego roku. Wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. Milion koron szwedzkich, które stanowią finansowy wymiar nagrody Nobla, to około 3,5 mln złotych.

"Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla" głosi: "Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymanych przez podatników tego podatku z tytułu Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii."

Fiskus nie zabierze 1,25 mln złotych

Rozporządzenie ministra Tadeusza Kościńskiego uściśla, że "Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r." Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Ministerstwo finansów już w grudniu ubiegłego roku zapowiedziało, że noblistka nie będzie płacić podatku od nagrody. Gdyby tak się nie stało musiałaby odprowadzić do budżetu prawie 1,25 mln zł.

W Dzienniku Ustaw rozporządzenie zostało opublikowane w poniedziałek 24 lutego.

Zobacz tekst rozporządzenia:

Pierwszy Nobel od ćwierćwiecza

W październiku zeszłego roku Szwedzka Akademia przyznała literacką Nagrodę Nobla Oldze Tokarczuk "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia". To pierwszy literacki Nobel dla obywatela Polski od 23 lat. W 1996 r. literackiego Nobla otrzymała poetka Wisława Szymborska.



Krótko po ogłoszeniu decyzji ówczesny minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ogłosił, że podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku PIT od przychodów związanych z Nagrodą. Projekt dokumentu trafił początkowo do komisji prawniczej.

Każdy z laureatów otrzymuje medal i dyplom honorowy. Nagroda Nobla oraz Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla to 9 mln koron szwedzkich. Biorąc pod uwagę średni kurs korony ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 11 października 2019 r. (0,3985 zł), przychód z tytułu tych nagród wyniósł 3 mln 586 tys. 500 zł. W Ocenie Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia napisano, że szacowany podatek dochodowy oraz danina solidarnościowa od laureatów Nagrody wyniósłby ok. 1,25 mln zł.

"Księgi Jakubowe" i "Bieguni"



Olga Tokarczuk jest autorką m.in.: "Podróży ludzi Księgi", "Prawieku i innych czasów", "Gry na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Ksiąg Jakubowych" oraz "Biegunów", za którą to powieść w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.

Obecnie noblistka pracuje nad kolejną powieścią opartą na jej historii rodzinnej. Osią mają być relacje pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

