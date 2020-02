Rodzina z Polski wśród objętych kwarantanną na Teneryfie z powodu koronawirusa [ZDJĘCIA]

Sześcioro turystów z Polski, którzy przebywają w objętym kwarantanną z powodu koronawirusa hotelu na Teneryfie, to rodzina z dziećmi oraz kobieta i mężczyzna, którzy pochodzą z różnych miast - dowiedział się polsatnews.pl. Będą mogli opuścić pokoje po upływie 14 dni. Wejścia do hotelu H10 Costa Adeje Palace pilnuje policja.

Nawet ponad tysiąc turystów zostało "uwięzionych" w czterogwiazdkowym hotelu w mieście Adeje na Teneryfie w Hiszpanii. Powodem nałożenia kwarantanny jest potwierdzenie koronawirusa u jednego z gości. O tym, że wśród przebywających w hotelu są Polacy poinformowało RMF FM. Dojazd do obiektu jest ograniczony, w poprzek ulic stoją bariery, których pilnują funkcjonariusze.

MSZ potwierdza: Polacy na Teneryfie

Wśród turystów przebywających w hotelu na Teneryfie, objętych kwarantanną z powodu stwierdzonych tam dwóch przypadków koronawirusa, są także obywatele Polski - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych.

"Sytuacja jest monitorowana" - powiedział polski konsul w Madrycie Bogusław Trzeciak.

Chodzi o sześć osób, które poleciały na Teneryfę z biurem podróży Itaka. Wcześniej ambasada RP w Madrycie informowała, że nie wiadomo, czy w hotelu są turyści z Polski.

Trwa 14-dniowa kwarantanna

Polscy turyści to rodzina z dwójką dzieci oraz para - kobieta i mężczyzna, pochodzący z różnych miast - powiedział polsatnews.pl wiceprezes biura podróży Itaka Piotr Henicz.

Kwarantanna ma potrwać 14 dni. Turystom polecono pozostać w pokojach. Lokalne media podają, że wejścia do budynku pilnują służby mundurowe.

Piotr Henicz zapewnił, że gdy tylko pojawi się możliwość opuszczenia hotelu, biuro podróży zapewni turystom transport lotniczy do Polski.

Lekarz zarażony koronawirusem



Według hiszpańskich mediów turysta z podejrzeniem zakażenia wirusem z Chin to włoski lekarz z Lombardii, który jest na Teneryfie na wakacjach razem z żoną. Mężczyzna kilka dni temu źle się poczuł - miał gorączkę. Zgłosił się do miejscowego szpitala, gdzie przeprowadzono test na obecność koronawirusa. Badania potwierdziły obawy medyka. Pobrane od niego próbki przesłano następnie do laboratorium w Madrycie do dalszej analizy.

