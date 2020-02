Turyści "uwięzieni" w hotelu na Teneryfie z powodu koronawirusa

Według hiszpańskich mediów chodzi o lekarza z Włoch, który jest na Teneryfie na wakacjach razem z żoną. Mężczyzna kilka dni temu źle się poczuł - miał gorączkę. Zgłosił się do miejscowego szpitala, gdzie przeprowadzono test na obecność koronawirusa.

Badania potwierdziły jego obawy. Pobrane od niego próbki przesłano następnie do laboratorium w Madrycie do dalszej analizy.

Prezydent Wysp Kanaryjskich Angel Victor Torres potwierdził informację i przekazał, że zarażony mężczyzna jest "izolowany".

En la tarde/noche de hoy se ha activado protocolo por supuesto coronavirus de ciudadano italiano en el sur de Tenerife. Realizadas las primeras pruebas en Canarias, el resultado es positivo: mañana se volverán a hacer en Madrid. Paciente aislado y activado protocolo. — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) February 24, 2020

Do czasu uzyskania wyników, luksusowy hotel H10 Costa Adeje Palace, znajdujący się na południu wyspy, został objęty kwarantanną. Turystom polecono pozostać w pokojach. Lokalne media podają, że wejścia do budynku pilnują mundurowi.

Gdyby informacje o chorym Włochu się potwierdziły, byłby to trzeci przypadek koronawirusa w Hiszpanii. Dotychczas wirusa potwierdzono u Niemca spędzającego wakacje na Gomerze oraz u Brytyjczyka wypoczywającego na Majorce.

W Europie największe ognisko koronawirusa jest we Włoszech. W ostatnich dniach zmarło tam siedem osób, a we wtorek tamtejsze media poinformowały, że liczba osób zarażonych wzrosła do 270.

Największe na świecie ognisko koronawirusa jest w Chinach. W poniedziałek potwierdzono tam 508 nowych przypadków zachorowań. O 71 wzrosła liczba zgonów.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w tym kraju wzrosła do 77 658, a liczba ofiar śmiertelnych do 2 663. Ponad 27,2 tys. osób wyzdrowiało.

