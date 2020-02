Koronawirus. Najnowszy bilans zakażonych i ofiar

Do 270 wzrosła we Włoszech liczba osób zarażonych koronawirusem - podały we wtorek media za lokalnymi służbami medycznymi. Pierwsze przypadki zanotowano w Palermo na Sycylii i we Florencji w Toskanii. W ostatnich dniach zmarło tam siedem osób. Z kolei w Chinach kontynentalnych liczba nowych potwierdzonych zachorowań wzrosła w poniedziałek o 508.