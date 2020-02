Poranne loty do Warszawy z Mediolanu i Rzymu odwołane

Poranne loty z Włoch do Polski zostały odwołane - przekazał reporter Polsat News Dawid Styś. Chodzi o dwa rejsy - z Mediolanu oraz Rzymu. Samoloty miały lądować na warszawskich lotnisku im. Fryderyka Chopina. Według nieoficjalnych informacji naszego reportera, samolot z Mediolanu nie wystartował z powodu problemów technicznych.

Na razie nie podjęto w Polsce decyzji o wstrzymaniu lotów z i do Włoch z powodu koronawirusa. Pojawił się on w północnej części kraju. Do tej pory zdiagnozowano ponad 200 zarażonych osób. Siedem z nich zmarło.

Premier tego kraju, Giuseppe Conte zapowiedział w poniedziałek podjęcie "drakońskich kroków", by zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ujawnił, że w jednym ze szpitali nie przestrzegano procedur sanitarnych, co mogło spowodować szerzenie się patogenu.

Jeden ze szpitali nie dotrzymał procedur

Odnosząc się do sytuacji na północy Włoch szef rządu oświadczył w telewizji RAI: mamy dwa ogniska, a współwinny powstaniu jednego z nich jest szpital, który nie przestrzegał ustalonych procedur.

- Te dwa precyzyjnie określone ogniska staramy się ugasić drakońskimi działaniami - dodał w wieczornym wywiadzie. Podkreślił, że przewidziane procedury dla szpitali są bardzo dokładne.

Premier nie wymienił nazwy placówki, w której miało dość do uchybień.

Odwołane poranne loty

Jak poinformował we wtorek reporter Polsat News Dawid Styś, odwołane zostały dwa poranne loty na warszawskie lotnisko Chopina: LO 322 (PLL LOT) z Mediolanu oraz AZ 490 (Al Italia) z Rzymu. Samoloty miały lądować odpowiednio o 9:40 oraz 10:50.

Według nieoficjalnych informacji Polsat News, samolot z Mediolanu nie wystartował z powodu problemów technicznych.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy na odwołanie rejsu z Rzymu miał wpływ koronawirus.

