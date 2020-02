Specjalny SMS dla Polaków we Włoszech. Zobacz jego treść

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, dla przebywających we Włoszech przygotowano wiadomość tekstową informującą o przypadkach koronawirusa w tym kraju. W smsie jest także link do informacji zawierającej kompendium wiedzy.

"Alert RCB! Ministerstwo zdrowia RP: potwierdzone przypadki koronawirusa we Włoszech. Zapoznaj się z informacjami na stronie gov.pl/koronawirus" - brzmi wiadomość.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że wiadomość tej treści skierowano do Polaków, którzy są we Włoszech i mają telefony u polskich operatorów.

W informacji, do której link znajduje się w smsie, przekazano najważniejsze wiadomości dot. koronawirusa. W materiale wyjaśniono, czym jest koronawirus, jakie ma objawy, kto jest najbardziej narażony i jak można się zabezpieczyć. Podano też, gdzie jest najwięcej zachorowań. Przekazano również zalecenia.

Wyjaśnienia i opis objawów

Kompendium wiedzy wyjaśnia, że nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych. Jak zaznaczono, prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. W informacji przypomniano, że wirus przenosi się drogą kropelkową, a także że aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

Wskazano, że najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99 proc.), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby "przeniosły" wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby. Informacja zawiera też odnośniki do materiałów dotyczących m.in. przesyłek z Chin. Zalecenia mówią m.in. o częstym myciu rąk.

Kichaj w zgięty łokieć

"Często myj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.)" - wskazano.

Zalecane jest, by podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, i umyć ręce używając mydła, i wody lub płynów lub żeli na bazie alkoholu.

Rekomendowane jest zachowanie co najmniej metra odległości od innych ludzi, szczególnie tych, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Zaleca się, by nie dotykać oczu, nosa i ust. Podano także, co należy robić, gdy konieczna jest konsultacja specjalisty w związku z występującymi objawami.

Poniedziałkowe spotkanie ws. koronawirusa

W poniedziałek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie koronawirusa z ministrem zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym i szefem MSWiA, a także odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.

Po odprawie premier poinformował o podejmowanych działaniach z związku ze wzrostem liczby zachorowań wywołanych koronawirusem we Włoszech. Zapowiedział, że przygotowana zostanie "piguła informacyjna" i komunikaty sms dla Polaków wracających z Włoch.

