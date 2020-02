Gmina na toksycznej bombie. Wójt rozważa ewakuację mieszkańców

Według relacji osób mieszkających w Szołajdach, beczki z toksycznymi odpadami zostały przywiezione na teren jednej z posesji latem ubiegłego roku. Wtedy nie wzbudziło to jeszcze ich podejrzeń. Sytuacja zmieniła się, gdy w październiku zakopano je w ziemi. Sprawę zgłosili władzom gminy, która rozpoczęła postępowanie administracyjne i kontrole.

Okazało się, że w beczkach znajdują się substancje toksyczne, niebezpieczne.

"Natychmiast zadziałaliśmy"

- Natychmiast zadziałaliśmy, wysłaliśmy pracowników od nas, pracownika ochrony środowiska, pracownika zarządzania kryzysowego. W moim odczuciu, stwierdzając, że zagrożenie jest bezpośrednie dla mieszkańców i wyrządzające szkody w środowisku, powinni już dawno z terenu posesji to wywieźć, utylizować, unieszkodliwić - mówił reporterowi Polsat News Marek Kowalewski, wójt gminy Chodów.

ZOBACZ: Tajemnicze zgony w firmie kurierskiej. Wskazywano na toksyny w jednej z paczek

Od października nic się nie zmieniło - beczki wciąż stoją na posesji.

Władze gminy i mieszkańcy w tej sprawie interweniowali m.in. u Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w prokuraturze krajowej, u prokuratora generalnego.

Pisma wysłano też do ministerstwa klimatu, kancelarii prezydenta, premiera. Władze gminy były na rozmowach we wspomnianym resorcie, jednak do dziś nie udało się osiągnąć konsensusu, decyzji o tym, że państwo na swój koszt usunie niebezpieczne odpady i będzie starało się dociec roszczeń od właściciela posesji.

Objawy zatrucia, zapalenie spojówek

- Mieszkańcy są przestraszeni, boją się o zdrowie swoje i dzieci. Mówią, że chorują m.in. na zapalenie spojówek czy dróg oddechowych. Mają także objawy zatrucia. Wiążą to z obecnością beczek - relacjonował na miejscu reporter Polsat News Przemysław Ciupka.

WIDEO: reporter Polsat News o sytuacji w Szołajdach

ZOBACZ: Zgierz - polski Czarnobyl. Mieszkańcy żyją nieopodal ekologicznej bomby

Jeśli kolejne badania prowadzone przez biegłych i Inspektora Ochrony Środowiska będą potwierdzać, że mamy do czynienia ze skażeniem gleby, powietrza czy wód gruntowych, wójt nie będzie się wahać i podejmie decyzje o ewakuacji zarówno Szołajt, jak i trzech okolicznych miejscowości.

Prawo mówi, że utylizacją groźnych odpadów powinien zająć się właściciel gospodarstwa, na którego terenie one się znajdują. Jeśli tego nie zrobi - obowiązek przechodzi na gminę. Tej jednak nie stać na usunięcie składowiska. Koszty takiego przedsięwzięcia liczone są w milionach złotych.

WIDEO - Narodowcy w Hajnówce oddają cześć "Buremu". Biedroń i Zandberg upamiętnili jego ofiary Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ Polsat News, polsatnews.pl, poznan.tvp.pl