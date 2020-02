Papież dostał nietypowy prezent od prezydenta Azerbejdżanu

Nie są znane tematy rozmowy papieża z przywódcą Azerbejdżanu podczas audiencji w bibliotece Pałacu Apostolskiego.

Watykan poinformował, że następnie podczas spotkania Alijewa z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem i szefem dyplomacji arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem wyrażono zadowolenie z rozwoju dwustronnych relacji, szczególnie w dziedzinie współpracy kulturalnej, a także z działalności Kościoła katolickiego w Azerbejdżanie.

Pope Francis encourages Azerbaijan's Catholics to be people of faith and service https://t.co/Bi9TM40pjh pic.twitter.com/QhOdcLMvA0