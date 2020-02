Duda traci, Hołownia zyskuje. Najnowszy sondaż prezydencki

Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory prezydenckie Andrzej Duda uzyskałby 40 proc. głosów; o 6 pkt proc. mniej w porównaniu z poprzednim sondażem - wynika z badania Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Małgorzatę Kidawę-Błońską poparłoby 25 proc. badanych.

"Na obecnego prezydenta zagłosowałoby w pierwszej turze 40 proc. zdecydowanych wyborców, co oznacza spadek o 6 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią falą naszych badań" - czytamy na portalu.



Jak dodano, "badanie zostało zrealizowane w dniach od 14 do 18 lutego, a więc bezpośrednio po głośnych wydarzenia w Sejmie, gdy posłanka PiS Joanna Lichocka miała obrazić posłów opozycji, jednak ona sama twierdzi, że to manipulacja".

Z badania wynika, że kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską poparłoby 25 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1 pkt procentowy w porównaniu z poprzednim sondażem.

Rośnie poparcie dla Hołowni i Kosiniaka-Kamysza



Poparcie zyskał też kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia na którego głos oddałoby 12 proc. badanych - o 3 pkt procentowe więcej niż poprzednio oraz kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się poparciem 9 proc. badanych (wzrost o 2 pkt procentowe).



Z kolei poparcie dla kandydata Lewicy Roberta Biedronia nie zmienia się i pozostaje na poziomie 9 proc. Nie zmienia się też poparcie dla kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka, który może liczyć na 5 proc. głosów.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 14 do 18 lutego 2020 roku. Zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1053 Polaków. Poprzednie badanie przeprowadzono w dniach 7-11 lutego br.

