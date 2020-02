Wzrost zaufania do Dudy, Biedronia i Bosaka. Spadek Kidawy-Błońskiej i Hołowni

Z sondażu wynika, że prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński to pierwsza trójka polityków z najwyższym zaufaniem społeczeństwa w lutym. Prezydent może cieszyć się wynikiem 47,7 proc., co stanowi wzrost o 6,1 pkt proc. Premierowi ufa 43,2 proc. (wzrost o 3,2 pkt proc.), a prezesowi PiS 34,2 proc. Polaków (wzrost o 1,2 pkt proc.).

Andrzej Duda zawdzięcza swój wzrost malejącemu elektoratowi neutralnemu - z 14,8 do 8,8 proc. Liczba opinii negatywnych o nim pozostała niemal bez zmian i wynosi 43 proc. Obok szefa rządu ponownie zostaje politykiem, wobec którego przeważają opinie pozytywne.

Najlepszy wynik Biedronia

Tuż za podium znalazł się prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców notuje 33,3 proc. zaufania (wzrost o 1,4 pkt proc.). Na kolejnym miejscu znalazł się Robert Biedroń. Kandydatowi Lewicy w wyborach prezydenckich ufa 32,3 proc. badanych (wzrost o 7,3 pkt proc.). To najlepszy wynik lidera Wiosny od kwietnia ub.r.

Wysoki wzrost zaufania notuje też Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości w najnowszym badaniu IBRiS zajął szóste miejsce i uzyskał 31,3 proc. (wzrost o 6,2 pkt proc.). Kolejne pozycje należą do Donalda Tuska - 30,8 proc. (spadek o 2,8 pkt proc.), Tomasza Grodzkiego - 29,8 proc. (wzrost o 6,5 pkt proc.) i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - 29,6 proc. (spadek o 5,1 pkt proc.).

Kidawa-Błońska traci kolejny miesiąc

Z sondażu wynika, że kandydatka PO na prezydenta traci następny miesiąc z rzędu. Od listopada poziom zaufania do niej spadł łącznie o 11 pkt proc. W tym samym czasie znacząco wzrosła liczba opinii negatywnych - z 31,9 do 46,7 proc. To przyrost o 14,8 pkt proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Adrian Zandberg - 27,5 proc. zaufania (wzrost o 4,1 pkt proc.), Jarosław Gowin - 24,1 proc. (spadek o 2,1 pkt proc.), Paweł Kukiz - 19,2 proc. (wzrost o 1,7 pkt proc.), Włodzimierz Czarzasty - 18,3 proc. (spadek 0,6 pkt proc.), Szymon Hołownia - 17,5 proc. (spadek o 3,9 pkt proc.), Grzegorz Schetyna - 14,6 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.), Krzysztof Bosak - 12,8 proc. (wzrost 5,6 pkt proc.) i Janusz Korwin-Mikke - 10,3 proc. (wzrost o 1,3 pkt proc.).

Korwin-Mikke liderem... nieufności

Jeżeli spojrzymy na ranking pod kątem najwyższego braku zaufania do polityków, to jego niechlubnym liderem kolejny miesiąc z rzędu jest Janusz Korwin-Mikke z wynikiem 70,8 proc. - podkreśla Onet. Na kolejnych miejscach podium znajduje się Grzegorz Schetyna - 60,2 proc. oraz Donald Tusk - 53,5 proc. nieufności.

Najmniej negatywnych wskazań notują Szymon Hołownia - 27,8 proc., Adrian Zandberg - 31,8 proc., Tomasz Grodzki oraz Władysław Kosiniak-Kamysz - po 33,4 proc.

Sondaż zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (metoda CATI), na reprezentatywnej grupie 1100 respondentów w dniu 14 lutego 2020 r.

