Atak nożownika w meczecie. Powstrzymać chciało go 20 osób

Do zdarzenia doszło w znajdującym się w pobliżu Regent's Park Londyńskim Meczecie Centralnym. Świadkowie twierdzą, że rannym jest ok. 70-letni miejscowy muezzin. Został on zabrany do szpitala, ale według służb medycznych jego obrażenia nie są groźne dla życia.

ZOBACZ: Atak terrorystyczny w Londynie. Godzinę później nożownik zaatakował w Belgii

Policja poinformowała, że aresztowała pod zarzutem usiłowania zabójstwa domniemanego sprawcę. W mediach społecznościowych zamieszczone zostało zdjęcie z momentu zatrzymania, na którym widać aresztowanego mężczyznę w czerwonej bluzie z kapturem, leżącego na podłodze i skuwanego kajdankami przez dwóch policjantów. Na innym nagraniu wideo pokazany jest natomiast leżący pod krzesłem nóż.

A racist white terrorist ran into Regents Park Mosque during Asr prayer today (late afternoon prayer) and stabbed the Muaddin in the neck. This is absolutely terrible. No muslim is safe in their places of worship!! #regentspark pic.twitter.com/Asks4IRLEB — Murshid (@MurshHabib) February 20, 2020

20 osób rzuciło się, aby powstrzymać napastnika

Jak powiedział jeden ze świadków, w trakcie ataku w meczecie było ok. 100 osób, z czego ok. 20 rzuciło się, aby powstrzymać napastnika. Twierdzi on także, że sprawca od mniej więcej sześciu miesięcy przychodził do tego meczetu.

a man went into Regent’s Park Mosque (london) and stabbed the Mu'azzin in the neck and the police have arrested him on “suspicion of attempted murder?" Come on, he's a terrorist.



pic.twitter.com/4inf1hEmpZ — Sir Saith Abdullah (@SaithAbdullah99) February 20, 2020

Meczet Centralny, którego budowa została ukończona w 1977 roku, to z racji położenia w samym centrum Londynu jeden z najważniejszych muzułmańskich obiektów w brytyjskiej stolicy. Obok niego mieści się centrum kultury islamskiej.

WIDEO - Buldożerami po porsche i lamborghini. Auta warte 5,5 mln dolarów zniszczone na oczach prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ PAP