Nożownik zaatakował w szpitalu. Miał pecha, trafił na ratownika-antyterrorystę

Mężczyzna, który wcześniej okaleczył się w jednym z warszawskich sklepów został przewieziony do szpitala, gdzie zaatakował ratownika medycznego. - Na jego nieszczęście okazał się nim stołeczny kontrterrorysta, który go obezwładnił. Policjant odniósł niewielkie obrażenia, a napastnik trafił do aresztu - powiedział Polsat News rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.