Atak nożownika w Londynie. Domniemany sprawca zastrzelony przez policję

Służby porządkowe na czele z policją pracują na miejscu, wyjaśniają przyczyny zdarzenia. Mężczyzna miał ranić kilka osób nożem. Policyjne strzały padły tuż po godzinie 14:00 w niedzielne popołudnie.

"Coś dużego stało się na Streatham High Road. Są uzbrojone służby, zamknięto drogi" - czytamy na Twitterze jednego z obecnych na miejscu.

ZOBACZ: Atak w Londynie. To zabity 25-latek miał jako pierwszy przeciwstawić się terroryście

Apel o unikanie okolicy

O zdarzeniu twittowała także Metropolitan Police. Prosiła wszystkich o unikanie okolicy Streatham.

*INCIDENT*



Please avoid the area while the emergency services deal with the incident in #Streatham



Please follow @metpoliceuk for updates