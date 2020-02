Atak nożownika w pociągu. Napastnik zabarykadował się w toalecie

Patrol SOK otrzymał w sobotę zgłoszenie od kierownika pociągu o potrzebie interwencji wobec trzech osób, znajdujących się prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, którzy zabarykadowali się w toalecie wagonu - poinformowały służby prasowe SOK. Jak przekazano, cała trójka jechała bez biletów.

Funkcjonariusze SOK otworzyli zamknięte drzwi toalety, gdzie była kobieta i dwóch mężczyzn. Jeden z nich leżał na podłodze. Na polecenie patrolu kobieta i jeden z mężczyzn opuścili toaletę, drugi nie podporządkował się poleceniom.

Rzucił się na funkcjonariusza SOK



Kiedy funkcjonariusz SOK podnosił go z podłogi, ten rzucił się na niego z nożem, zadając cios w klatkę piersiową. Napastnik trafił w magazynek z amunicją do broni służbowej umieszczony na kamizelce, dzięki czemu SOK-ista uniknął obrażeń. 29-letni mężczyzna został rozbrojony i zakuty w kajdanki.



Pozostałe dwie osoby próbowały wymusić na funkcjonariuszach odstąpienie od czynności służbowych. Cała trójka została przekazana do dyspozycji szczecińskiej policji.

