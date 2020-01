W pożarze stracił mamę, tatę i brata bliźniaka. Mateusz ma poparzoną połowę ciała

Fundacja Polsat podsumowuje działania w 2019 roku. Wracamy do historii 3-letniego Mateusza, który w tragicznym pożarze stracił prawie całą swoją rodzinę. Mama, tata, siostra i brat bliźniak przegrali walkę o życie. Mateusz walczył w szpitalu m.in. ze skutkiem rozległych poparzeń, które zajęły 50 proc. jego ciała. - Teraz chyba to już do niego dotarło, że mamy nie ma – mówi babcia chłopca.