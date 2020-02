Kilkadziesiąt nowych przypadków koronawirusa na Diamond Princess

Na statku, który wypłynął z Jokohamy 20 stycznia i wrócił 3 lutego, utknęło ponad 3 600 osób, w tym 2666 pasażerów z 50 krajów. Jest wśród nich trzech Polaków. Polskie MSZ informowało w ubiegłym tygodniu, że nie wykryto u nich koronawirusa.

Another 70 people have tested positive for coronavirus on board the Diamond Princess cruise ship docked in Yokohama, Japan, as the Australian government devises a plan to rescue some 200 Australian passengers https://t.co/xtuA3Z1FUB

ZOBACZ: Chiny: liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 142 osoby

W piątek statek opuściły pierwsze osoby

Statek ma być objęty kwarantanną do środy, ale już w piątek pokład zaczęły opuszczać pierwsze osoby w zaawansowanym wieku, u których testy na obecność koronawirusa dały wynik negatywny.

W pierwszej kolejności zabierane były osoby cierpiące na chroniczne schorzenia oraz te, które nie miały okien w kajutach.

Japan health minister Katsunobu Kato says the first passengers who want to leave the Diamond Princess would be taken off later Friday https://t.co/Z9F0ZovqzD