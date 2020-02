Chiny: liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 142 osoby

Komisja podała, że 139 nowych przypadków śmiertelnych miało miejsce w centralnej prowincji Hubei, gdzie przed Nowym Rokiem wybuchła epidemia koronawirusa.

Odnotowano 2009 nowych przypadków zakażenia, z czego 1843 w Hubei. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Chinach wzrosła do 68 500, z czego 56 249 odnotowano w Hubei.

142 new deaths 2,009 new confirmed cases of #coronavirus infection were reported in the Chinese mainland. The total infection number soared to 68,500 with 1,665 deaths as of 24:00 Feb 15. pic.twitter.com/gMtAnXwJWU