Chiny: bilans śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrósł o 242 osoby

Podkreśla się, że po okresie pewnej stabilizacji liczby zgonów, w czwartek nastąpił ponowny wzrost. Liczba 242 zgonów, które zanotowano w ciągu ubiegłych 24 godzin jedynie w prowincji Hubei, jest rekordowa. Wcześniejszy "rekord" w tej dziedzinie (103) zanotowano w ub. poniedziałek.

Łącznie w prowincji Hubei jest obecnie 48.206 osób, u których wykryto koronawirusa.

Boy oh boy... Still trying to digest this. “14,840 new confirmed cases, almost 10 times reported a day earlier, and new deaths attributable to the contagion rose to 242, more than double on the day” We need to see #COVID19 trendline from new case method.🤔 https://t.co/Mpog813tb5