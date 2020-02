Ponad 200 osób zakażonych koronawirusem na Diamond Princess. Na pokładzie są Polacy

Japońskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że wśród osób przebywających w szpitalu, u których do tej pory stwierdzono koronawirusa, cztery są w stanie ciężkim.

W całej Japonii potwierdzono dotychczas 247 przypadków zakażenia koronawirusem.

VIDEO: Another 44 people on board a quarantined cruise ship in Japan test positive for the novel #coronavirus pic.twitter.com/oMmf25amIc