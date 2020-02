Potwierdzono pożar w elektrowni atomowej. Jest położona ok. 200 km od Polski 12.02.2020, 11:49 Świat

Wikimedia.org/Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч

Do incydentu doszłow w miejscowości Ostrowiec, w powicie grodzieńskim. Jest to ok. 200 km od granicy z Polską