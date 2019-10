Ponad milion osób z zakazem wjazdu na Białoruś i do Rosji

Ponad milion nazwisk znajduje się na liście z zakazem wjazdu na Białoruś – poinformowało w czwartek MSW Białorusi. Większość z nich to osoby, które na wspólną listę wpisała Rosja.

- Na liście osób, których wjazd na Białoruś jest zakazany lub niepożądany, znajduje się 1 mln 142 tys. nazwisk – poinformował w czwartek, odpowiadając na pytania posłów, wiceminister spraw wewnętrznych Białorusi Iwan Padhurski.

Większość z nich to osoby wpisane na listę przez Rosję, tylko 138 tys. przez białoruskie struktury siłowe. Wśród nich jest ponad 5 tys. obcokrajowców, którzy trafili na listy za to, że nie zapłacili mandatów.

Wspólne listy

Rzecznik Państwowego Komitetu Granicznego Białorusi Anton Byczkouski tłumaczył, że w związku z tym, iż Białoruś i Rosja tworzą państwo związkowe, mają one wspólne listy. Oznacza to, że jeśli np. Rosja zakazuje wjazdu jakiejś osobie, Białoruś musi automatycznie uwzględnić to w swoich bazach danych.

Nie oznacza to jednak, że taka osoba na Białoruś nie wjedzie. - Możliwe są wyjątki, jeśli jest to uzasadnione interesem Białorusi, a decyzja jest podejmowana oddzielnie w każdym konkretnym przypadku – mówił Byczkouski.

Wyjaśnił również, że jeśli na Białoruś wjeżdża osoba, która znajduje się na takiej liście, białoruska straż graniczna ma obowiązek poinformować ją o tym.

Taka sytuacja zdarzyła się ostatnio wicemarszałek Sejmu RP Małgorzacie Gosiewskiej, która udawała się z wizytą na Grodzieńszczyznę. Polska polityk została na granicy poinformowana, że jej nazwisko znajduje się na liście osób z zakazem wjazdu do Rosji.

pgo/ PAP