Katastrofa śmigłowca Kobego Bryanta. Nowe nagranie

Do katastrofy Sikorsky S-76B doszło pod koniec stycznia w Calabasas, 65 km na północny-zachód od Los Angeles. W wypadku zginęło dziewięć osób, czyli wszyscy którzy znajdowali się na pokładzie.

Maszyna płonęła

Amerykańska telewizja pokazała nowe nagranie z chwili tuż po katastrofie samolotu. Widać na nim, jak maszyna płonie.

New video obtained exclusively by CBS News shows the scene moments after the helicopter carrying Kobe Bryant & 8 others crashed in Calabasas, Calif., last month; the NTSB is using the footage as evidence in its investigation.



Here’s @krisvancleave pic.twitter.com/Wt3M0Tn7Ji