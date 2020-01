Kobe Bryant i jego żona ze specjalną umową. Dotyczyła lotów helikopterem

Kobe Bryant, najsłynniejszy koszykarz na świecie, latał na co dzień helikopterami, aby zaoszczędzić czas i móc go spędzić z rodziną. W niedzielę on i jego 13-letnia córka Gianna zginęli w katastrofie śmigłowca. Na pokładzie nie było jego żony. Magazyn People ujawnia, że gwiazda NBA oraz Vanessa Bryant umówili się, że nigdy nie polecą razem helikopterem.