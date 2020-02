"Mój mózg odrzuca to, że odeszli". Żona Koby'ego Bryanta o żałobie

"Mój mózg odrzuca to, że Kobe i Gigi odeszli. Nie mogę przetwarzać obu tych informacji w tym samym czasie. To tak, jakbym próbowała pogodzić się ze śmiercią Kobego, ale moje ciało odmawia zaakceptowania, że Gigi nigdy nie wróci" - napisała w mediach społecznościowych żona zmarłego koszykarza, Vanessa Bryant o śmierci męża i córki. Oboje zginęli w katastrofie śmigłowca.

Do katastrofy helikoptera Sikorsky S-76B doszło 26 stycznia w Calabasas, 65 km na północny-zachód od Los Angeles.

Maszyną podróżował pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski z reprezentacją USA (2008 i 2012) Kobe Bryant. W katastrofie zginęła również jego 13-letnia córka Gianna oraz siedmioro innych pasażerów.

Trwają przygotowania do pogrzebu wszystkich ofiar katastrofy. Ich pożegnanie odbędzie się 24 lutego w hali Staples Center w LA. To właśnie w niej swoje spotkania dla Los Angeles Lakers rozgrywał Bryant.

"Jestem wściekła, że ich straciłam"

W poniedziałek emocjami towarzyszącymi żałobie podzieliła się żona koszykarza.

"Niechętnie przelewam swoje uczucia na słowa. Mój mózg odrzuca to, że Kobe i Gigi odeszli. Nie mogę przetwarzać obu tych informacji w tym samym czasie. To tak, jakbym próbowała pogodzić się ze śmiercią Kobego, ale moje ciało odmawia zaakceptowania, że Gigi nigdy do mnie nie wróci.

Dlaczego mam się obudzić następnego dnia, skoro moja córeczka nie ma takiej okazji?! Jestem taka wściekła. Miała przed sobą tyle życia. Po tym zdałam sobie sprawę, że muszę być silna i trwać dla moich trzech córek. Jestem wściekła, że straciłam Kobego i Gigi, ale jednocześnie jestem wdzięczna, że nadal jestem z Natalią, Bianką i Capri. Wiem, że to, co czuję, jest normalne, że to część żałoby.

Chciałam tylko podzielić się tym z wami i tymi, którzy doświadczyli podobnej straty. Tak bardzo chciałabym, by Kobe i Gigi tu byli, by ten koszmar się skończył. Modlę się za wszystkie ofiary tej tragedii i proszę was, byście robili to samo" - napisała Vanessa Bryant.

Nowe fakty w sprawie katastrofy

Dziennikarze "The New York Times" odtworzyli przebieg wydarzeń z 26 stycznia. Pomogli im w tym świadkowie, rodzina i współpracownicy Bryanta.

Wiadomo już, że nie znaleziono przyczyn technicznych, które mogłyby dojść do wypadku: "oba silniki były w dobrym stanie, pracowały aż do momentu uderzenia w zbocze góry. Nie było też żadnych innych śladów uszkodzeń helikoptera innych od tych, które powstają w momencie wypadku" - podał szef Narodowego Wydziału Bezpieczeństwa Transportu.

Śledczy z tej agencji federalnej zapowiedzieli, że przygotowanie pełnego raportu "może zająć nawet rok".

Pilot maszyny, 50-letni Ara Zobayan, miał przelatanych ponad 8000 godzin. Regularnie także podróżował z Kobe Bryantem.

W dniu śmierci byli na mszy

Zanim Kobe Bryant i jego córka Gianna pojechali na lotnisko w Orange County, około 7:00 rano pojawili się na pierwszej porannej mszy w kościele w Newport Beach, który znajduje się niedaleko ich domu. Przyjęli tam komunię.

Nie musieli się spieszyć - mecz trenowanej przez Kobe Bryanta drużyny koszykarskiej "Lady Mambas" zaczynał się dopiero o godzinie dwunastej w południe.

100-kilometrowy lot nie miał zająć więcej niż 45 minut. Pilot i reszta pasażerów byli gotowi do wylotu od 9 rano. Wszystko odbywało się rutynowo - ustalili śledczy. Wyjątkiem była zalegająca nad miastem mgła.

Lecieli nad niebezpiecznym terenem

Lecieli z prędkością ok. 270 km/h. Z powodu zachmurzenia, helikopter skierowano nad San Fernando Valley, potem pilot miał lecieć wzdłuż autostrady 101. To niebezpieczny teren, który gwałtownie wznosi się i opada. Zobayan miał poprosić kontrolerów, by śledzili lot i udzielali rad.

Nad lotniskiem w Glendale helikopter wykonał pięć okrążeń. Maszyna musiała oczekiwać na pozwolenie, aby wylądować. Kontrolerzy zwrócili w tym czasie uwagę na zbyt niską wysokość helikoptera. O 9:45 pilot Zobayan poinformował, że maszyna się wznosi. W ciągu 36 sekund zyskał kilkadziesiąt metrów.

Następnie śmigłowiec zwrócił się w lewo i wykonał ostre zejście. Wtedy doszło do zderzenia z ziemią. Do miejsca przeznaczenia, hali "Mamba Academy", brakowało jeszcze około pięciu minut lotu.

